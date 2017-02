Cerimónia da Moeda do MSC Seaview estabelece novo marco na expansão da frota MSC Cruzeiros

A MSC Cruzeiros, maior companhia privada de cruzeiros do mundo com sede na Suíça, líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, na América do Sul e Sul de África, e a FINCANTIERI, herdeira da grande tradição de construção naval italiana e um dos maiores grupos de construção naval no mundo, realizaram ontem um marco importante na construção do MSC Seaview com a celebração da tradicional cerimónia da moeda, que teve lugar no estaleiro da FINCANTIERI, em Monfalcone, Itália. O MSC Seaview é o terceiro mega navio de próxima geração a ser entregue no âmbito do plano de investimento de dez anos até 2026.

A cerimónia da moeda acontece quando a quilha de um navio é posta, na fase inicial da sua construção. A tradição dita que dois funcionários de longa data, que representam o estaleiro e o proprietário do navio, funcionam como madrinhas da cerimónia, colocando duas moedas sob o bloco da quilha do novo navio como sinal de bênção e boa sorte. Michela Bullo, da FINCANTIERI e Loredana Giammusso, da MSC Cruzeiros tiveram a honra de realizar esta tarefa.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises afirmou que: “O MSC Seaview é um dos quatro navios da MSC Cruzeiros que se encontram actualmente em construção, inseridos num plano de investimento a dez anos de €9 mil milhões sem precedentes na indústria, e que suporta a próxima fase do nosso crescimento global como a maior companhia privada de cruzeiros do mundo. Será também um reflexo do nosso contínuo e único compromisso de cada vez mais trazer ao mercado os navios de última geração, tais como a geração de navios Seaside da MSC Cruzeiros – da qual o MSC Seaview faz parte – introduzindo assim outro protótipo inovador.”

Giuseppe Bono, CEO da FINCANTIERI, afirmou que: “É com satisfação que celebramos sempre cada etapa no progresso deste projecto. A encomenda do MSC Seaview, tal como a do seu navio-irmão MSC Seaside, cuja cerimónia de float out decorreu em Novembro de 2016, é uma daquelas que permitiu o relançamento crucial do mercado de cruzeiros. O nosso grupo tem mostrado corresponder na perfeição a esta importante oportunidade, que ajudou a tornar a FINCANTIERI no reconhecido líder na indústria, tanto em termos de diversidade de volume e de produto.” Bono concluiu ainda: “Estamos confiantes que este sucesso trará boas perspectivas para a nossa parceria com os nossos amigos da MSC.”

O MSC Seaview será o grande destaque da MSC Cruzeiros para o próximo ano, uma vez que será entregue em Junho de 2018 e ficará a navegar no Mediterrano Ocidental na sua temporada de verão inaugural. A partir de Novembro de 2018 o navio seguirá rumo ao Brasil onde ficará a realizar cruzeiros pela América do Sul.

O Sr. Onorato, Chief Executive Officer da MSC Cruises, acrescentou que: “O MSC Seaview vai aproximar os viajantes do mar com um conceito pioneiro de condomínio de praia e com características de design especiais que permitem aproveitar ao máximo o clima mais quente. Com uma das mais elevadas proporções de espaço ao ar livre, os viajantes poderão também usufruir de um número aumentado de camarotes com varanda, vistas de mar e áreas públicas, com todos os pormenores cuidadosamente planeados para permitir que os viajantes aproveitem ao máximo o mar e o sol. Todos os detalhes do navio foram projectados para permitir que os viajantes possam desfrutar do exterior em todos os aspectos da sua vida a bordo, desde os camarotes e suites com espaços ao ar livre, a possibilidade de comer e beber al fresco, até às instalações exteriores para fitness e ainda as cabanas luxuosas para tratamentos de spa ao ar livre.”

Com 323 metros de comprimento e 154,000 toneladas de arqueação bruta, o MSC Seaview terá capacidade para um máximo de 5.179 passageiros. Será o segundo navio de dois navios irmãos da geração Seaside da MSC Cruzeiros a serem construídos pela FINCANTIERI. O seu navio irmão MSC Seaside será entregue no final deste ano, em Dezembro de 2017, e está previsto ser baptizado em Miami, onde ficará a realizar cruzeiros pelas Caraíbas