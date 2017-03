MSC Cruzeiros coloca o navio Preziosa com partidas e chegadas a Lisboa em 2018

A MSC Cruzeiros anuncia que o MSC Preziosa estará a realizar cruzeiros com partida e chegada a Lisboa em 2018 oferecendo itinerários pelo Mediterrâneo Ocidental. Os passageiros portugueses terão assim, uma vez mais a oportunidade de usufruir desta viagem com o serviço exclusivo MSC Yacht Club, um espaço de luxo que inclui um serviço exclusivo de mordomo 24 horas por dia, disponível apenas nos navios da classe Fantasia.

Os viajantes que quiserem antecipar as suas férias o próximo ano, têm já a possibilidade de reservar os cruzeiros com saída e chegada a Lisboa a partir de Setembro de 2018. A bordo do MSC Preziosa, estarão disponíveis cinco cruzeiros com embarque e desembarque na capital portuguesa.

Com partida a 15 de Setembro, será possível explorar o Mediterrâneo Ocidental ao longo de 11 dias/ 10 noites com escala em Gibraltar, Barcelona, Marselha, Génova, Málaga, Casablanca antes do regresso a Lisboa. Nos dias 25 de Setembro, 4, 13 e 22 de Outubro os portugueses poderão embarcar e desembarcar em Lisboa a bordo do MSC Preziosa para um itinerário semelhante, de 10 dias/ 9 noites, por magníficas cidades da Europa como Barcelona, Marselha, Génova, Málaga e Casablanca.

Será também possível navegar do Norte da Europa a Lisboa numa viagem inesquecível de 8 dias/ 7 noites a bordo do MSC Preziosa. Com partida de Kiel no dia 8 de Setembro de 2018, o navio fará um único itinerário com escala em Copenhaga, Zeebrugge, Southampton e La Corunha e desembarque em Lisboa. Após realizar os cinco cruzeiros portugueses, o MSC Preziosa disponibilizará ainda um mini-cruzeiro de 5 dias/ 4 noites com partida de Lisboa no dia31 de Outubro e destino a Génova, passando ainda por Barcelona e Marselha.

Nos últimos anos a MSC Cruzeiros tem apostado fortemente no mercado português com saídas e chegadas a Lisboa. Em 2016 os portugueses já tiveram a possibilidade de realizar um itinerário a bordo do MSC Splendida com embarque na capital portuguesa, entre Outubro e Novembro. Este ano estão ainda disponíveis mais camarotes para venda nos cruzeiros a bordo do MSC Magnifica entre Setembro e Outubro de 2017, proporcionado assim aos portugueses a possibilidade de reservar este ano cruzeiros à partida de Lisboa para uma viagem pelo Mediterrâneo Ocidental.