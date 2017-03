CMF promove Semana da Água entre 20 e 24 de março

A Câmara Municipal do Funchal volta a dinamizar este ano, através do seu Departamento de Educação e Qualidade de Vida, a Semana da Água, com atividades previstas entre 20 e 24 de março, na Quinta do Poço, na freguesia do Imaculado Coração de Maria.

As atividades destinam-se a grupos organizados e a estabelecimentos de ensino (Pré-Escolar e 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico) e incluem uma exposição temática, um percurso didático e diversos jogos pedagógicos, que vão assinalar o Dia Mundial da Água, celebrado a 22 de março, nesta quinta camarária onde está sediada a Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos da CMF.

As atividades decorrem de segunda a sexta-feira, de manhã (10h-11h30) e à tarde (15h-16h30).