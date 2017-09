MSC Cruzeiros anunciou a actualização dos itinerários para as Caraíbas

Shares

A MSC Cruzeiros, maior companhia de cruzeiros privada do mundo com sede na Suíça e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, e na América do Sul, anunciou a actualização dos itinerários para as Caraíbas. Estas actualizações surgem no seguimento dos recentes trágicos acontecimentos naturais que afectaram as populações e os vários destinos por toda a região, incluindo Philipsburg (St. Martin), Road Town (Ilhas Virgens Britânicas), e Roseau (Dominica).

A MSC Cruzeiros continua empenhada nas Caraíbas enquanto destino, com uma operação contínua de quatro navios ao longo dos próximos meses e com a introdução de um quinto navio, o MSC Seaside, a partir de Dezembro. A companhia tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades, com os governos e outras entidades das áreas afectadas das Caraíbas, de modo a realizar uma avaliação apropriada no que respeita não só aos destinos existentes como que serão agora introduzidos. Para além disso, continuaremos a trabalhar em conjunto com as equipas relevantes de forma a avaliar, caso a caso, a disponibilidade de destinos que não estão, actualmente, acessíveis.

Os passageiros que vão viajar nas Caraíbas a bordo do MSC Divina, MSC Fantasia e MSC Seaside terão a possibilidade de conhecer novos e actualizados destinos na região durante as suas férias. Os destaques dos itinerários actualizados, por navio, são os seguintes:

MSC Divina

Os três itinerários nas Caraíbas Orientais com partida de Miami nos dias 30 de Setembro, 14 e 28 de Outubro que inicialmente incluíam Philipsburg (St. Martin) e San Juan (Porto Rico), vão agora realizar o seguinte itinerário pelas Caraíbas Ocidentais:

· Miami/Florida (USA)

· Em Navegacão

· Montego Bay (Jamaica)

· George Town (Ilhas Caimão)

· Costa Maia (México)

· Em Navegacão

· Nassau (Bahamas)

· Miami/Florida (USA)

A partir do dia 11 de Novembro, os itinerários de 7 noites pelas Caraíbas Orientais com partida de Miami a bordo do MSC Divina farão agora escala em St. John (Antígua e Barbuda), em vez de no porto de Philipsburg (St. Martin).

Relativamente aos long cruises do MSC Divina com partida de Miami em Janeiro e Fevereiro de 2018:

· Partida de 3 Janeiro de 2018: o navio realizará escala em Oranjestad (Aruba) e em Willemstad (Curaçao) substituindo assim Road Town/Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) e Basseterre (St Kitts & Nevis);

· Partida de 25 Janeiro de 2018: San Juan (Porto Rico) vai substituir a escala em Philipsburg (St Martin);

· Partida de 15 Fevereiro de 2018: o navio fará escala em San Juan (Porto Rico), Bridgetown (Barbados) e Pointe-a-Pitre (Guadalupe) em vez de Philipsburg (St Martin), Road Town/Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) e St John (Antígua e Barbuda).

MSC Fantasia: 25 de Novembro – 31 de Março de 2018

Nos itinerários de 7 noites com partida de Forte de France (Martinique), o MSC Fantasia realizará agora escalas em La Romana (República Dominicana), em vez de Road Town/Tortola (Ilhas Virgens Britânicas), e em Basseterre (St Kitts & Nevis), substituindo Roseau (Dominica), passando ainda um dia adicional em navegação em vez de fazer escala em Philipsburg (St Martin).

MSC Seaside: 23 de Dezembro – 17 de Março de 2018

Nos itinerários das Caraíbas Orientais com partida de Miami, o MSC Seaside realizará agora escalas em St John (Antígua e Barbuda), em vez de Philipsburg (St Martin).

Para além disso, os itinerários do MSC Opera e do MSC Armonia que estarão a realizar a operação nas Caraíbas com partidas de Havana (Cuba), permanecem sem alterações e continuarão a realizar escalas em magníficos destinos incluindo Montego Bay, Georgetown e Cozumel.