Brasil acolhe “Mostra de Cinema Contemporâneo dos Açores”

Shares

A Associação Cultural Burra de Milho, em parceria com a Direção Regional das Comunidades e a Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, promove de 1 a 8 de outubro uma “Mostra de Cinema Contemporâneo dos Açores”, que consistirá na exibição de filmes realizados nos Açores, promovendo os seus realizadores, a região e a própria identidade cultural açoriana.

Desde 2013 que a Burra de Milho tem vindo a organizar mostras de cinema em torno do evento “Amostram’isse – Mostra de Cinema dos Açores”, com cerca de 50 sessões e aproximadamente 2000 espetadores, exibindo em várias ilhas dos Açores, Continente Português, Estados Unidos da América, Canadá e Brasil.