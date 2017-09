A educação de qualidade no centro de ‘A Maior Lição do Mundo’

Shares

A importância da educação no futuro das crianças e dos jovens é o tema central da terceira edição de A Maior Lição do Mundo, a decorrer no ano letivo de 2017/2018, no âmbito de uma iniciativa desenvolvida em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os ODS resultam do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo, para criar um modelo global de governança, com a finalidade de acabar com a pobreza, proteger o ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar de todos, até 2030.

Em Portugal, esta iniciativa, da responsabilidade da Direção-Geral da Educação e do Comité Português para a UNICEF foi lançada oficialmente, no dia 22 de setembro, pelas 10h, na Sede do Agrupamento de Escolas de Caneças, numa sessão pública que contou com as presenças do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do Secretário de Estado da Educação, João Costa.

Com o objetivo de apostar na partilha de boas práticas educativas, esta sessão foi difundida para todas as escolas do país, através de vídeo difusão, com o intuito de motivar para o trabalho a ser desenvolvido, ao longo do ano letivo, em torno da temática da importância da Educação de Qualidade.

Neste ano letivo, as escolas interessadas em participar em A Maior Lição do Mundo podem inscrever-se e aceder a toda a informação relacionada com o mesmo, incluindo o respetivo regulamento e materiais pedagógicos de apoio, através da página eletrónica http://maiorlicao.unicef.pt.

As candidaturas podem ser apresentadas até dia 24 de novembro, sendo os trabalhos selecionados integrados no livro oficial do programa e divulgados nas páginas eletrónicas dos promotores da iniciativa.