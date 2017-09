Nas bancas a edição 931 do Tribuna da Madeira

Shares

Madeirenses já escolheram os Presidentes

Pelo resumo das opiniões obtidas, no decorrer da campanha eleitoral para as Autárquicas 2017, junto da sociedade madeirense nos diversos Concelhos da Madeira através de contatos feitos por entrevistas, reportagens, notícias, aos diversos candidatos, chegou-se à conclusão que no dia 1 de outubro de 2017 serão estes os presidentes eleitos.

“Frente Mar passou para empresa que entrega verbas à câmara”

Carlos Jardim afirma que “a Frente Mar passou de empresa deficitária do grupo Município do Funchal para uma empresa que entrega verbas à câmara”. De saída da Frente MarFunchal, Carlos Jardim afirma: “Saio com o sentimento de dever cumprido”.

“Qualquer pessoa pode ser prejudicada”

A internet entrou em peso nas tácticas de campanha eleitoral, e nem sempre com as melhores intenções. Serve muitas vezes para atacar, criticar, apontar e difamar adversários políticos. Nas redes sociais, sobretudo, a mentira e a difamação andam quase de mãos dadas com o esclarecimento ao público eleitor. Não faltam casos de abuso de imagem na campanha para o sufrágio de 1 de Outubro.

O turismo ‘é uma atividade de humanização’

Albuquerque defende que a excelência do destino Madeira está fortemente dependente do fator humano.

Portugal “insiste em falhar aos enfermeiros”

“O Serviço Regional de Saúde tem acompanhado a par e passo tudo aquilo que se tem passado a nível nacional e a nível regional, falamos com todos os intervenientes, respeitamos todos os procedimentos”.

Mapa Funchal em Família apresentado no Dia Mundial do Turismo

Além dos pontos de interesse turístico, o mapa inclui ainda equipamentos de apoio

e um percurso acessível a pessoas com mobilidade reduzida.

