Golfe Adptado recebe contribuição de mais de 20 mil euros

Pelo segundo ano consecutivo, o Portugal Masters angariou mais de 20 mil euros para o golfe adaptado, variante inclusiva que o Turismo de Portugal e o Turismo do Algarve têm apoiado frequentemente através de alguns dos mais importantes eventos da EGDA, a Associação Europeia de Golfe Adaptado, realizados no Algarve.

E se em 2016 os esforços conjuntos do European Tour e dos espectadores que afluem ao Portugal Masters recolheram mais de 22 mil euros, em 2017 essa verba atingiu quase os 25 mil.

«Este ano conseguimos 24.952,75 euros», informou, com exatidão, Peter Adams, o diretor de Campeonatos do European Tour, que desempenha a mesma função no Portugal Masters desde o seu nascimento, em 2007.

Filipe Silva, administrador do Turismo de Portugal, agradeceu a iniciativa: «Gostaria de felicitar o European Tour por ter escolhido a EDGA como a Instituição Pública de Solidariedade social oficial do Portugal Masters, pelo segundo ano seguido. É relevante e combina na perfeição com tudo o que Portugal tem feito no sentido de melhorar as infraestruturas para deficientes que decidam fazer turismo em Portugal».