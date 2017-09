Alunos a ingressar no ensino superior na 2.ª fase aumentou 2,6%

Shares

O número de alunos a ingressar no ensino superior na segunda fase de candidaturas aumentou 2,6% fase ao concurso homólogo de 2016.

Assim, na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2017 foram colocados 9831 estudantes, em complemento com as colocações já divulgados para a 1ª fase.

No conjunto de ambas as fases, ingressaram no ensino superior público, através do concurso nacional de acesso, 47173 novos estudantes, mais 2,9% do que em 2016, incluindo estudantes matriculados na 1.ª fase e colocados na 2.ª fase.

Na primeira fase do concurso nacional de acesso já tinham sido colocados 42 9231 estudantes, dos quais se matricularam 88,3%, mantendo o padrão de anos anteriores.

A colocação de estudantes na 2.ª fase confirma as estimativas de ingresso no ensino superior público, que apontam para cerca de 47 mil novos estudantes a ingressar por via do concurso nacional de acesso, e para cerca de 73 mil novos estudantes quando consideradas todas as vias de ingresso.

Os dados da 2ª fase mostram ainda que 40% dos estudantes foram colocados na sua primeira opção. Quanto ao tipo de ensino por que optaram, 4674 estudantes foram colocados no ensino politécnico público e 5157 no ensino universitário, um acréscimo de 2% e 3% face à fase homóloga de 2017, respetivamente.