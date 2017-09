Governo dos Açores alarga autorização de captura diária de 400 quilos de chicharro

Shares

A Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, por solicitação de parceiros do setor, decidiu prolongar até 31 de outubro a autorização de captura de 400 quilos por dia de chicharro pelas embarcações da ilha de São Miguel devido à abundância desta espécie e à sua procura no mercado local.

Na ilha Terceira, as embarcações chicharreiras poderão também continuar a capturar 200 quilos diários de chicharro até 31 de outubro.

Com esta medida, a Secretaria Regional do Mar pretende contribuir para o aumento do rendimento dos pescadores, mas também para o combate à fuga à lota, salvaguardando sempre a abundância deste recurso no mar dos Açores.

A portaria que autoriza o prolongamento da captura diária de 400 quilos entra em vigor no sábado, 30 de setembro.

Em julho tinha sido publicada uma portaria que permitia aos chicharreiros capturar 400 quilos por dia entre 1 de abril a 30 de setembro, por se verificar, desde maio, maior abundância desta espécie e haver um aumento da procura nalguns períodos do ano.

Durante este ano, foram capturadas 390 toneladas de chicharro na Região, que corresponderam a 825 mil euros na primeira venda.

Em março já havia sido criado um regime de exceção que autorizava a captura do chicharro em São Miguel durante o fim de semana, dependendo das condições climatéricas.