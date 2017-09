Yorn: agitar o telemóvel dá prémios

Shares

Yorn Shake It – é este o inovador desafio lançado pela Vodafone, que convida os Clientes Yorn a agitar o telemóvel para se habilitarem a ganhar prémios de forma divertida. Este jogo de cartas interativo, disponível gratuitamente para os clientes com tarifários Yorn X, vai oferecer milhares de smartphones, acessórios, comunicações e brindes, sendo apenas necessário que os Clientes respondam acertadamente a uma questão. Para participar, basta abrir a aplicação móvel My Vodafone, selecionar “Yorn Shake It” e, literalmente, agitar o telemóvel.

Todos os clientes Yorn recebem de imediato 3 “shakes” para começar a jogar. Sempre que for efetuado o débito semanal recebem mais 1 “shake” e até 5 “shakes” com o carregamento do tarifário (1 “shake” em carregamentos de €10,00 a €19,99; 3 “shakes” em carregamentos de €20,00 a €24,99; 5 “shakes” em carregamentos iguais ou superiores a €25,00). Adicionalmente, é atribuído 1 “shake” por cada amigo convidado que aceite participar (até um máximo de 10 amigos) e “shakes” adicionais através de outras mecânicas disponíveis dentro do jogo.

O Yorn Shake It funciona como uma caderneta de cromos virtual, composta por 36 cartas distribuídas em 4 colunas (categorias) e 9 linhas. Por cada “shake”, o cliente recebe uma de três cartas:

• Carta Joker – prémio imediato;

• Carta Coleção – para colecionar e habilitar-se a prémios;

• Dourada – cartas especiais que, em conjunto com as de coleção, dão acesso aos melhores prémios.

“Com o Yorn Shake It, a Yorn proporciona mais uma vez aos seus Clientes uma experiência exclusiva e diferenciadora. Este passatempo está disponível até 28 de fevereiro de 2018”, destaca em comunicado a Vodafone.