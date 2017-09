Apreensão de cerca de 11 quilos de folhas de cannabis

Shares

O Comando Territorial dos Açores, através da Secção de Informações e Investigação Criminal de Ponta Delgada, deteve ontem, dia 28 de setembro, na freguesia de Relva, dois homens de 20 e 26 anos, por cultivo e posse de cannabis.

No âmbito de diligências de inquérito, e em cumprimento de um mandado de busca domiciliária, foi apreendido: 10,8 quilos de folhas secas de cannabis; Três plantas de cannabis sativa.

Os detidos estão, neste momento, a serem presentes no Tribunal Judicial Comarca dos Açores. Na ação colaboraram uma equipa cinotécnica e elementos do Núcleo da Proteção da Natureza do comando.