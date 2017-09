Teatro Micaelense acolhe extensão do Festival InShadow

Shares

No âmbito da programação do PARALELO – Festival de Dança, o Teatro Micaelense acolhe esta 6ªfeira, dia 29, uma extensão do InShadow – Festival Internacional de Vídeo, Performance e Tecnologias.

O InShadow Festival destaca-se internacionalmente e é pioneiro em Portugal no género do vídeo-dança, assumindo um caminho inovador no cruzamento das áreas artísticas do corpo e da imagem. As Extensões InShadow são constituídas pelos filmes vencedores dos vários prémios de vídeo-dança, durante o ano de preparação da edição seguinte do Festival InShadow. Esta continuidade permite levar o festival pelo mundo através da exibição dos filmes premiados na competição, possibilitando aos espaços de acolhimento, e respetivos públicos, o contacto com o que de melhor se produz no âmbito do vídeo-dança a nível mundial.

A sessão inclui a exibição do vídeo-dança “Degrau em Grau”, uma cocriação dos micaelenses Carolina Rocha e Hugo França, vencedor do prémio de Melhores Realizadores Portugueses pelo Júri Escolas.

Os bilhetes têm um preço de 2 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense.