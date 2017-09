Emirates introduz voos adicionais para Estocolmo

Shares

A Emirates anunciou que irá incluir três novos voos adicionais por semana para a capital sueca, complementando os já existentes e proporcionando aos passageiros maior possibilidade de escolha, a partir de 8 de dezembro de 2017.

Os novos voos vêm dar resposta à crescente procura de viagens nesta rota, sobretudo no inverno. Desde o lançamento do seu atual serviço diário, em setembro de 2013, a Emirates tem procurado aumentar a oferta de voos para este destino. A introdução dos três voos adicionais às sextas, sábados e domingos surge em resposta ao aumento dessa procura.

O novo voo da Emirates EK155 terá início a partir de 8 de dezembro, com partida do Dubai às 15:00hrs, aterrando no Aeroporto de Estocolmo-Arlanda às 18:45hrs. O voo de regresso EK156 partirá de Estocolmo às 21:10hrs e chegará ao Aeroporto Internacional do Dubai às 06:30hrs do dia seguinte.

O horário dos três voos adicionais facilitará as ligações entre Estocolmo e uma série de destinos populares do Leste Asiático e África. Os passageiros podem agora fazer ligações mais facilmente para famosos destinos como a Cidade de Ho Chi Minh, no Vietname, Colombo, no Sri Lanka, Manila, nas Filipinas, e Cidade do Cabo e Durban, na África do Sul, através de uma curta escala no hub de excelência da Emirates, no Dubai.

Além de aumentar as opções de escolha, tanto para os passageiros suecos que viajam para o Dubai como de lá para o exterior, as operações de passageiros e de carga da Emirates que chegam a Estocolmo têm tido, de forma consistente, um impacto positivo no turismo, comércio, investimento e empregabilidade da Suécia.