Emirates lança terceiro voo diário para Brisbane

A Emirates anunciou que introduzirá um terceiro serviço diário para Brisbane, na Austrália, a partir de 1 de dezembro de 2017, complementando os dois voos diários da Emirates já existentes.

O serviço direto, a ser operado num B777-200LR com oito lugares em Primeira Classe, 42 em Classe Executiva e 216 em Classe Económica, aumentará a capacidade da rota em 3724 assentos, por semana, entre Brisbane e o hub da Emirates, no Dubai

Isto proporcionará aos passageiros no Reino Unido, França e América do Norte, um melhor acesso à Austrália, com apenas uma escala no Dubai, como parte da rede global de rotas da Emirates, que inclui mais de 150 destinos, em mais de 80 países e regiões.

O voo EK430 sairá do Dubai às 22:00, chegando a Brisbane às 18:15, do dia seguinte, enquanto o voo de regresso, EK431, partirá de Brisbane às 22:25, aterrando no Dubai às 07:00, do dia seguinte.

O serviço será feito a par com os dois voos diários já existentes para o Dubai. Os voos EK434 e EK435 operarão entre o Dubai e Brisbane, sem uma única escala, e de lá para Auckland, na Nova Zelândia. Já os voos EK432 e EK433 operarão entre o Dubai e Brisbane, com escala em Singapura. Além disso, com o parceiro de codeshare Qantas, a Emirates disponibiliza voos, duas vezes por dia, de Brisbane para Singapura.