Emirates aproxima Benfica e adeptos

A Emirates apresentou hoje um Boeing 777 com uma nova imagem de apoio ao Benfica e aos seus jogadores.

A cerimónia decorreu no Aeroporto de Lisboa e refletiu apoio da companhia aérea à equipa de futebol, atualmente líder do Campeonato Nacional.

Alguns dos melhores jogadores do Benfica estiveram presentes no evento para comemorar a chegada do avião: Luisão, capitão de equipa, Pizzi, André Carrillo, Raúl Jiménez, Ljubomir Fejsa e Kostas Mitroglou.

O avião personalizado voou para Lisboa com o número de voo EK191 e irá regressar ao Dubai como EK192. Irá também operar outros voos da vasta rede de mais de 162 destinos espalhados por todo o mundo, encurtando a distância entre os adeptos e o clube.