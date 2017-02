Emirates abre acesso aos seus lounges premium no Aeroporto Internacional do Dubai

A Emirates alargou o uso dos seus lounges de luxo, no Aeroporto Internacional do Dubai, aos membros do Programa de Fidelização e respetivos convidados, independentemente da classe em que viajam, com a aplicação de uma taxa mínima.

O acesso pay-per-visit estará disponível para os membros do Emirates Skywards e convidados que viajam na companhia aérea. Os passageiros da Classe Executiva terão também, a partir de agora, a possibilidade de aceder aos lounges da Primeira Classe, mediante a compra de um upgrade.

O Aeroporto Internacional do Dubai acolhe sete lounges Emirates, dispersos por três concourses – A, B e C. Em cada um deles existe um lounge dedicado à Primeira Classe e Executiva.

Os convidados elegíveis podem ter acesso aos lounges da Classe Executiva da Emirates, no Dubai, por 100 dólares americanos e aos da Primeira Classe por 200 dólares americanos. Este acesso ao espaço está limitado a uma permanência até quatro horas. Os passageiros da Classe Executiva podem fazer um upgrade para o lounge da Primeira Classe por 100 dólares. Neste momento, os passageiros de Primeira Classe e Classe Executiva, bem como os membros Silver, Gold ou Platinum do Skywards podem ter acesso a todos os lounges no Dubai.

“Os nossos lounges premium no hub do Dubai são alguns dos melhores do mundo e estamos satisfeitos por possibilitarmos esta experiência aos nossos passageiros. Tomámos a decisão de expandir o acesso aos lounges tendo por base, não só o feedback dos nossos passageiros, como uma análise cuidada no sentido de garantir que a qualidade desta experiência se mantinha. Estamos contentes por ver que muitos dos nossos passageiros apreciam a oportunidade de poderem ter acesso, juntamente com os seus convidados, ao lounge e, assim, desfrutarem de um espaço relaxante e de deliciosas refeições antes do voo”, disse Adel Al Redha, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações da Emirates.