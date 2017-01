Emirates lança serviço diário para Newark via Atenas

A Emirates anunciou hoje que lançará, a partir de 12 de março de 2017, um novo serviço diário entre o Dubai e o Aeroporto de Newark, com escala na capital grega, Atenas.

A nova rota vem complementar os quatro voos diários já existentes da Emirates entre o Dubai e o Aeroporto Internacional JFK, em Nova Iorque, oferecendo aos viajantes mais uma forma de acesso à área metropolitana de Nova Iorque.

O novo voo Dubai-Atenas-Newark da Emirates também proporcionará um serviço diário sem escalas entre os Estados Unidos da Améria (EUA) e a Grécia, que já não existia desde 2012. A companhia aérea irá operar com Boeing 777-300ER, equipados com motores General Electric GE90, oferecendo oito assentos na Primeira Classe, 42 na Classe Executiva e 304 na Classe Económica, bem como 19 toneladas da capacidade de carga no porão.

“O Governo da Grécia e o Aeroporto Internacional de Atenas abordaram a Emirates, há algum tempo, para que considerássemos operar a rota entre Atenas e Nova Iorque. Após uma análise cuidada, a Emirates concluiu que uma extensão de um dos nossos voos Dubai-Atenas a Newark seria operacionalmente viável. Temos o prazer de dar resposta a uma forte necessidade de consumo, negligenciada há muito tempo por outras companhias aéreas, e gostaríamos de agradecer às autoridades e aos nossos parceiros nos EUA e na Grécia pelo apoio nesta nova rota.”, disse Sir Tim Clark, Presidente da Emirates.

Sir Tim Clark acrescentou ainda que “a disponibilidade de serviços aéreos internacionais diários, de alta qualidade, é essencial para o desenvolvimento de laços comerciais e culturais. O comércio, especialmente de produtos de grande valor e sensíveis ao fator tempo, será facilitado pela ampla capacidade de carga no Boeing 777 da Emirates. Esperamos que, a partir destes voos diários durante o ano, o turismo receba um grande impulso.”

Elena Kountoura, Ministra do Turismo da República Helénica, afirmou: “No âmbito da nossa excelente cooperação e em consonância com o nosso objetivo comum de aumentar o turismo entre os dois países, bem como de expandir para os mercados de longo curso, gostaria de agradecer à Emirates por ter considerado positivamente o nosso pedido para criar um novo itinerário que ligasse, durante todo o ano, o Dubai a Nova Iorque, através de Atenas. Esta escolha estratégica vem reforçar sobretudo os esforços do Ministério do Turismo para melhorar o fluxo, já crescente, de visitantes que vêm dos EUA e dos Emirados Árabes Unidos para a Grécia, seja em negócios ou lazer.”