Emirates ‘voa’ para São Paulo num Airbus A380

A Emirates anunciou, através de comunicado, que irá operar o primeiro voo comercial – a 26 de Março – programado num Airbus A380 para a América do Sul, através do upgrade do serviço Dubai – São Paulo.

“A entrada deste aparelho na rota entre as duas cidades irá servir como forma de comemoração dos dez anos de operação da Emirates no Brasil, tendo sido, nessa altura, a primeira companhia a ligar o Médio Oriente à América do Sul com um serviço sem escalas. Já em 2012, a companhia aérea expandiu a sua presença no Brasil com um voo diário entre o Dubai e o Rio de Janeiro”, destaca a companhia aérea.