MSC Cruzeiros recebe Emirates a bordo do MSC Magnifica

A MSC Cruzeiros recebeu, na passada terça-feira, dia 31 de Outubro, numa iniciativa em conjunto com a Emirates, um evento onde foi reforçada a parceria entre as duas entidades e ainda apresentadas as novidades sobre o destino do Dubai, numa acção que reuniu cerca de 80 convidados para um almoço a bordo do MSC Magnifica.

No fantástico lounge do navio, os convidados tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação por parte da Emirates e da MSC Cruzeiros onde foram destacadas as potencialidades do Dubai. Em parceria com a Emirates, ainda este Inverno, entre Dezembro de 2017 e Março de 2018, a MSC Cruzeiros oferece dois itinerários para descobrir e desfrutar ao máximo desta região de contrastes, com cruzeiros de 7 noites com embarque no Dubai a bordo do MSC Splendida, onde será possível conhecer países como Bahrein, Qatar e também o oásis de praia exclusivo da MSC Cruzeiros, a ilha de Sir Bani Yas. Na temporada de Inverno 2018-2019 a MSC Cruzeiros mantem a operação na região com o mesmo navio, o MSC Splendida, que estará a navegar pelos Emirados Árabes Unidos, sendo possível realizar cruzeiros com partida e chegada ao Dubai entre Dezembro 2018 e Março 2019.

Para os portugueses que pretendem conhecer as maravilhas de Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas, está disponível o pacote especial Cruzeiro e Voo que inclui o cruzeiro, uma noite de Hotel no Dubai, os voos Lisboa/Dubai/Lisboa com a Emirates, as Taxas de Aeroporto e ainda os transferes aeroporto/navio/aeroporto.