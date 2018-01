Emirates e flydubai oferecem aos passageiros ainda mais ligações em 2018

Shares

A Emirates e a flydubai irão disponibilizar aos passageiros ainda mais ligações e opções de voo em 2018. Estão planeados dois novos voos de code-share: para Cracóvia, na Polónia, a partir de 8 de abril, e para Catânia, em Itália, a partir de 13 de junho.

Atualmente, ambas as companhias aéreas, com base no Dubai, oferecem aos passageiros uma ampla gama de opções de viagem nas suas redes complementares, com code-share para 81 destinos e outros que estão por vir.

A parceria começou inicialmente com voos de code-share para 29 cidades mas que rapidamente se expandiram para dar resposta à procura dos passageiros, que se aperceberam dos benefícios associados, como o aumento das frequências de voo, o acesso alargado a mais destinos a partir apenas de um bilhete único, o facto de a bagagem estar assegurada até ao destino final, assim como as ligações vivenciadas de forma mais fluída, no Dubai, e muito mais.

Os primeiros voos descolaram a 29 de outubro e nos dois meses consequentes viajaram mais de 165 mil passageiros.