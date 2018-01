Captura de evadido

Shares

O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Oliveira do Bairro, no dia 6 de janeiro, capturou um indivíduo de 29 anos, que se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional de Coimbra.

O individuo saiu do estabelecimento prisional em licença de curta duração, entrando em ausência ilegítima, desde 10 de dezembro de 2017, por não ter efetuado a sua apresentação.

Após suspeita de que poderia estar em Oiã, os militares detiveram-no onde residia. O evadido foi entregue no Estabelecimento Prisional de Coimbra.