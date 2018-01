Governo Regional da Madeira assina protocolo com Altice

Shares

Realiza-se hoje, pelas 16 horas, a cerimónia de assinatura do Protocolo de cooperação entre o Governo Regional da Madeira e a Altice Labs, S. A., para o desenvolvimento de iniciativas de base tecnológica que contribuam para a competitividade da Região em termos tecnológicos e científicos, a decorrer no Salão Nobre do Governo Regional.

Numa iniciativa conjunta de desenvolvimento tecnológico e económico, o Governo Regional e a Altice Portugal irão anunciar a criação de um polo da Altice Labs na Ribeira Brava, na Startup Madeira, contando a cerimónia com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do Presidente Executivo da Altice, Engº Alexandre Fonseca.