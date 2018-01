Shares

O jovem atirador do Clube Desportivo 1.° de Maio, Rodrigo Catanho, participará na prova de sub14 do Circuito Europeu de Esgrima, que se realizará em Viana do Castelo, de 13 a 14 de janeiro de 2018.

O floretista, com 10 anos, vê assim uma oportunidade de preparar melhor o seu futuro na modalidade, esgrimindo contra adversários nacionais e estrangeiros, com idades iguais e inferiores a 14 anos.