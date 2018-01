Esgrimista Rodrigo Catanho com bom resultado no Circuito Europeu Sub 14

Shares

semana, em Viseu. Rodrigo Catanho, com apenas 10 anos de idade, no florete masculino, em seis assaltos disputados na poule, obteve duas vitórias: 5-0 frente a José Correa, da Escola Galega de Esgrima (ESP); e 5-3 a Henrique Silva, do Sport Club do Porto. Com estes resultados, apurou-se para a fase de eliminação direta, na 15.ª posição.

No quadro de 32, eliminou Enzo Nogueira (SCP), por uns confortáveis 10-1.

Na disputa pela passagem ao quadro de 8, foi eliminado por Alvaro Marcos Peral, do Club de Esgrima Cardenal Cisneros (ESP), por 10-1, atirador que acabou por vencer a competição.

Conseguiu, assim, uma excelente 14.ª classificação final.