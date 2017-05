Madeira marcou presença no Campeonato Nacional de Esgrima de Iniciados

A Madeira esteve representada, no passado fim de semana, no Campeonato Nacional de Iniciados que decorreu na Escola Fernando Namora, Brandoa – Amadora, terminando os atiradores a prova com as seguintes classificações:

Florete Masculino

13º Diogo Gouveia (CD1ºMaio)

20º José Guilherme Freitas (CDRSatanense)

27º Valentim Caires (CDRSantanense)

29º Lucas Domingos (CDRSantanense)

30º Rodrigo Catanho (CD1ºMaio)

31º Luís Ramos (CDRSantanense)

Florete Feminino

9º Cláudia Gomes (CDRSantanense)

11º Margarida Andrade (CDRSantanense)

16º Cátia Pacheco (CDRSantanense)

Equipas Masculinas Florete

– CDRSantanense – 5º lugar

Equipas Femininas Florete

– CDRSantanense – 5º lugar

Os treinadores que os acompanharam, Ricardo Catanho (CD1ºMaio) e Péter Csáky (CDRSantanense), consideram que foi uma experiência positiva para os atletas, tendo em conta que 50% dos atletas que participaram são de escalões inferiores ao de Iniciados.