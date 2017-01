Esgrima: Campeonato Regional de Cadetes

No passado sábado decorreu o Campeonato Regional de Cadetes, na Sala de Esgrima Adelino Rodrigues.

Os títulos foram equilibradamente distribuídos pelos clubes CDRSantanense e CD1ºMaio.

Na prova Individual de Masculinos, o Pedro Tomás (CD1ºMaio) conquista o titulo de Campeão Regional, ao vencer na final por 15-3 ao Miguel Nóbrega (CD1ºMaio). A medalha de bronze foi entregue ao Diogo Gouveia (CD1ºMaio) e ao Alexandre Câmara (CDRSantanense).

Nas Cadetes Femininas, a Maria Spínola (CDRSantanense) demonstra mais uma vez a sua qualidade, conquistando o título após um resultado de 15-4 contra a Teresa Afonseca (CDRSantanense). Conquistam o 3º lugar as atleta Madalena Figueira (CD1ºMaio) e Cláudia Gomes (CDRSantanense).

A Equipa do “CD1ºMaio A” (Miguel Nóbrega, Pedro Tomás, Diogo Gouveia e András Juhasz) conquista o título de Campeão Regional de Equipas Masculinas depois de disputar a final com CDRSantanense (Alexandre Câmara, Lucas Domingos, Valentim Caires e César Rosa) que termina no resultado de 45-23. Em 3º lugar fica o “CD1ºMaio B”.

Nas equipas femininas o título foi entregue ao CDRSantanese (Maria Spínola, Teresa Afonseca e Cláudia Gomes) que disputou o título com o CD1ºMaio (Madalena Figueira, Laura Simão e Édina Árnics).

As equipas campeãs e os primeiros do ranking preparam-se para participar no Campeonato Nacional que decorrerá no fim-de-semana de 11 e 12 de Fevereiro em Viana do Castelo.