Esgrima: ‘Torneio JAQ Medicina Dentária’ e Super Taça Masculina disputados este sábado

Realiza-se, no sábado, dia 28 de outubro, entre as 10:00H e as 13:30H, o Torneio JAQ Medicina Dentária, na (situada por cima dos balneários no Campo de Futebol do Liceu Jaime Moniz).

Nesta prova, a pontuar para os rankings regionais dos escalões de Iniciados e Cadetes, Masculinos e Femininos, estima-se a participação de cerca de 3 dezenas de atletas, de 3 clubes regionais.

Pelas 11:15H, realiza-se também a disputa pela Super Taça Masculina, que coloca frente a frente o Campeão Regional e o 1º do Ranking de Seniores, da época passada, Álvaro Noite (ACDSV) versus Ricardo Catanho (CD1ºMaio).