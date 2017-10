Museu do Pico acolhe Jornadas Diocesanas de Comunicação

Shares

A Direção Regional da Cultura, através do Museu do Pico, acolhe sexta-feira, dia 27 de outubro, a realização das III Jornadas Diocesanas de Comunicação Social. As jornadas, que vão decorrer no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, são organizadas pelo Serviço da Pastoral das Comunicações Sociais da Igreja, da Diocese de Angra, juntamente com a Ouvidoria do Pico e o jornal O Dever.

A iniciativa, inserida no âmbito das comemorações do centenário do jornal O Dever, propriedade da Paróquia das Lajes, reúne jornalistas e académicos para, em conjunto, refletirem sobre o tema “A construção da verdade num mundo global”.

O objetivo é analisar a responsabilidade social e profissional dos jornalistas que trabalham em órgãos de comunicação social generalistas e de inspiração cristã na construção de uma informação rigorosa, objetiva, isenta e pautada por critérios éticos.

As Jornadas de Comunicação têm entrada livre, mas obrigam a inscrição prévia através do email; igrejaacores@hotmail.com .