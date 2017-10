Shares

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que os próximos dias vão continuar quentes e secos, com as temperaturas a atingirem máximas que podem ultrapassar a barreira dos 30º Celsius em partes do território continental.

Para Lisboa, o IPMA estima temperaturas máximas a rondar os 27ºC, previstos para amanhã e domingo, e os 30ºC, no sábado.

Já no que respeita ao Funchal, a previsão para amanhã coloca a máxima nos 28ºC, com a temperatura a descer ligeiramente no sábado (27ºC). No domingo, o céu estará pouco nublado e a temperatura máxima vai atingir os 26ºC.