O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o Presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), Víctor Reis, assinaram o Protocolo entre Autarquia e o IHRU, denominado “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, que vai criar uma linha de financiamento, com o intuito de acelerar a reabilitação das áreas urbanas antigas, em especial os centros históricos.