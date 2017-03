Funchal investe 253 mil euros no novo Centro Cívico no Imaculado Coração de Maria

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, anunciou ontem, à margem da Reunião de Câmara semanal, a adjudicação da obra de remodelação da antiga Escola de 1º Ciclo do Poço da Câmara, que dará agora lugar ao novo Centro Cívico do Imaculado Coração de Maria. A infra-estrutura comportará, além da sede da Junta de Freguesia, um novo espaço cultural. O investimento irá totalizar os 253 mil euros.

Paulo Cafôfo explicou que “aliada à Igreja do Imaculado e ao respetivo Salão Paroquial, que já acolhe diversas atividades, bem como à Quinta do Poço da Câmara, o novo Centro Cívico vai reafirmar uma centralidade na freguesia e será uma grande mais-valia para o Imaculado e para o Funchal.”

O Presidente reforçou também que “esta é uma responsabilidade que a câmara assume no âmbito da Reabilitação Urbana. Não podemos querer que sejam apenas os privados a investir e a recuperar o património da cidade, pelo contrário, temos de ser nós os primeiros a dizer que aquilo que é nosso tem de ser recuperado e não pode degradar-se.” A obra agora adjudicada tem um prazo de 8 meses para estar concluída.

Na Reunião de Vereação de ontem foi igualmente aberta a fase de concurso para estabilização definitiva de dois taludes do Funchal, no caso, os que dizem respeito à Rua 5 Outubro/Levada dos Moinhos e à Rua Dr. Pestana Júnior. Paulo Cafôfo lembrou que “logo após os incêndios de agosto, a Câmara fez uma série de intervenções nas escarpas do concelho para garantir que durante o Inverno, e com a chegada das chuvas, não houvesse risco para as pessoas e bens. Esta foi, contudo, uma intervenção preliminar, pelo que agora vamos avançar para uma consolidação definitiva.”