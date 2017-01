Fundação Rui Osório de Castro promove 3º Seminário de Oncologia Pediátrica

A Fundação Rui Osório de Castro organiza, no dia 11 de fevereiro, na Fundação Calouste Gulbenkian, o 3º Seminário de Oncologia Pediátrica, um evento destinado a pais, familiares e amigos das crianças e adolescentes com cancro, mas também sobreviventes, voluntários, estudantes e especialistas em oncologia pediátrica, que pretende abordar os principais temas de interesse na oncologia pediátrica por forma a informar e esclarecer os intervenientes sobre esta temática.

Com início marcado para as 09h00, o seminário conta com a presença dos principais especialistas na área, que irão apresentar e discutir temas como a alimentação no cancro, o impacto da doença na vida de um adolescente, a apresentação dos apoios existentes nesta área para as crianças doentes e as suas famílias e a apresentação das novidades em ensaios clínicos e investigação em oncologia pediátrica.

“Ao longo do dia iremos contar com a presença de sobreviventes de cancro infantil ou seus familiares, que irão enriquecer este dia através dos seus testemunhos e histórias”, refere Cristina Potier, Diretora Geral da FROC. “Estes momentos são muito importantes porque permitem às famílias que estão na plateia identificar-se, ter esperança, saber o que esperar sob a perspetiva de quem já viveu essa realidade”, explica. “É um evento onde pode ir toda a família porque teremos um espaço kids onde os pais podem deixar as crianças e onde decorrerão uma série de atividades organizadas com parceiros nossos”, conclui a responsável da FROC.

Este ano, o programa do Seminário apresenta uma novidade, um espaço livre onde os participantes terão oportunidade de obter a resposta a qualquer pergunta que tenham acerca do tema da oncologia pediátrica.

O 3º Seminário de Oncologia Pediátrica terminará com a atribuição do Prémio Fundação Rui Osório de Castro/Fundação Millennium BCP, uma iniciativa lançada em 1 de junho de 2016 que contou, no seu ano de arranque, com 17 candidaturas. Ao júri liderado pela Presidente do Conselho de Administração da Fundação Rui Osório, Maria Karla de Osório de Castro, e composto por António Gentil Martins, reconhecido cirurgião pediátrico, Nuno Farinha, Presidente da SHOP (Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica) e médico pediatra oncologista do Hospital de São João do Porto, Maria de Jesus Moura, Diretora da Unidade de Psicologia IPOFG de Lisboa, e Margarida Cruz, Diretora geral da Associação Acreditar, coube a tarefa de escolher o grande vencedor desta primeira edição, que irá receber 15.000€ para a implementação do projeto. O prémio será entregue por Fernando Nogueira, Presidente da Fundação Millennium BCP.