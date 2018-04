Madeirense sagra-se vice-campeã no Campeonato Nacional de Juniores de Esgrima

Shares

A madeirense Maria Spínola, do CDRSantanene, sagrou-se vice-campeã na arma de florete, no Campeonato Nacional de Juniores, que decorreu nos dias 21 e 22 de abril, na Escola Secundária Fernando Namora, Brandoa-Amadora.

Após a fase de poules, Maria Spínola sai para o quadro de eliminatórias em 6º o que lhe permitiu passar isenta para o quadro de 16, onde vence Luísa Mendes (Scp) por 15-9; No acesso às meias finais por 15-12 à Carolina Oliveira garantido o pódio.

No entanto, Maria Spínola não baixou a guarda e vence a Marta Carvalho (Gcp) por 15-12 conquistando assim a medalha de prata.

Na final, a atiradora da Madeira perde por 15-10 contra a que se sagrou campeã nacional de juniores, Constança Dimas (Gcp).

A atiradora de Santana confirma assim o bom trabalho que tem sido feito desde os escalões de formação uma vez que a atleta está na modalidade desde os Infantis e já havia conquistado vários 3º lugares nacionais nas provas da Taça, mas com muito trabalho e persistência supera os resultados no Campeonato.

As atletas Teresa Afonseca, Cláudia Gomes e Érica Nascimento, do CDRSantanense. também tiverem presentes na prova e terminaram em 16º, 18º e 19º respetivamente.

No que se refere à Prova de Florete Masculino. os atletas do CD1ºMaio, Diogo Gouveia, Miguel Nóbrega e Mateus Nóbrega, classificaram-se em 24º, 33º e 38º respetivamente.

Na prova de Equipas, realizada no domingo, a equipa feminina do CDRSantanense (Maria, Cláudia, Teresa e Érica) fica em 4º lugar e a equipa Masculina do CD1ºMaio (Miguel, Igor Lewkowicz, Diogo e Mateus) terminaram em 9º lugar.