Apreensão de 300 kg de polvo

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, ontem, dia 19 de abril, apreendeu 300 quilos de polvo e 50 quilos de rodovalho, na localidade de Gafanha da Nazaré.

No âmbito de uma operação destinada ao controlo do cumprimento das normas que regem a captura, desembarque e comercialização de pescado fresco na lota de Aveiro, os militares verificaram um desembarque de pescado sem o peso e as medidas regulamentares, ou seja, inferiores a 750 gramas para o polvo vulgar (Octopus vulgaris) e 30 centímetros para o rodovalho (Scophthalmus rhombus).

A adoção e respeito de pesos e medidas mínimas de captura é fundamental para permitir o crescimento e reprodução dos exemplares das espécies em causa.

Foram identificados dois responsáveis pela captura e desembarque do pescado e elaborados dois autos de notícia.

O pescado fresco foi sujeito a inspeção higiossanitária e entregue a diversas instituições de solidariedade social da região.