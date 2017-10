Doação de cerca de 5 toneladas de pescado

Shares

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, apreendeu 1.900 quilos de biqueirão, 970 quilos de sardinha e 2 000 quilos de cavala, na lota de Aveiro, com o valor presumível de 24.360 euros.

A ação foi efetuada no âmbito de uma operação de fiscalização no âmbito do cumprimento das regras de captura e descarga de pescado fresco, tendo sido detetadas várias dornas provenientes das embarcações, as quais não estavam em conformidade com a lei, uma vez que, a captura da sardinha está interdita e a cavala possuía um tamanho inferior a 20 cm. No que concerne ao biqueirão, confirmou-se que o limite diário de captura havia sido ultrapassado.

O pescado depois de inspecionado pela autoridade sanitária competente, foi considerado próprio para consumo e entregue a diversas instituições de solidariedade social da região de Aveiro.