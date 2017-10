Filme português mais galardoado do ano apresentado no Pico

Shares

O Ornitólogo de João Pedro Rodrigues é apresentado na ilha do Pico na programação do Azores Birdwatching Arts Festival. De 6 a 12 de novembro, eventos culturais e artísticos e ainda aventuras na temática de observação de aves preenchem uma programação recheada para todas as idades. A noite de cinema, a acontecer na terça-feira, 7 de novembro, pelas 21h, no Auditório do Museu dos Baleeiros, traz à ilha montanha o filme português mais galardoado do ano.

Fernando, um ornitólogo solitário, é engolido pelos rápidos quando descia um rio perdido no Norte de Portugal, em busca de cegonhas pretas, uma espécie ameaçada. Salvo das águas por duas chinesas em peregrinação a Santiago de Compostela, penetra numa floresta sombria e misteriosa ao tentar regressar onde partiu. Mas, pouco a pouco, obstáculos e encontros inesperados colocam-no à prova, surpreendem-no, violentam-no e conduzem-no a atos extremos que o vão transformar. Gradualmente, Fernando revela-se um outro homem: inspirado, múltiplo, e, finalmente, iluminado.

“O cineasta português João Pedro Rodrigues imagina um fresco prodigioso no seio de uma opulenta natureza povoada por um bestiário ambíguo” diz Libération de Paris, entre muitas críticas mundiais que abraçam o filme. Das mais de 30 nomeações e prémios nacionais e internacionais destaca-se Melhor Filme – Grand Prize Chéries-Chéris 2016, International Cinephile Society Awards 2017, Black Movie Film Festival 2017; Golden Tulip, Istanbul Festival 2017, Melhor Realizador – Festival Locarno 2016, RiverRun 2017, e ainda “por seus visuais impressionantes, simbolismo ousado e abordagem única, gostaríamos de dar uma menção especial ao Ornitólogo de João Pedro Rodrigues”, Prémios Denver International Film Festival.