GNR resgata 29 migrantes na Grécia

A Unidade de Controlo Costeiro, através de militares destacados na ilha de Kastelorizo na Grécia, no âmbito da missão da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX), resgataram ontem, dia 23 de maio, na ilha de Ro, junto à ilha de Kastelorizo e junto à fronteira turca no mar Egeu, 29 pessoas, dos quais 11 crianças, cinco mulheres e 13 homens, um dos quais paraplégico.

O resgate ocorreu durante uma ação de patrulhamento marítimo, na qual os militares detetaram uma embarcação de borracha à deriva junto a uma zona rochosa já com os flutuadores rasgados. No local encontravam-se nove imigrantes provenientes da Síria, 19 do Iraque e um da Eritreia. O último homem, de nacionalidade iraquiana, foi identificado como facilitador, ou seja, é o presumível responsável pela travessia dos imigrantes entre a Turquia e Grécia.

Os migrantes foram resgatados para a embarcação portuguesa em segurança e transportados até às autoridades helénicas.

O principal objetivo desta operação FRONTEX é prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.