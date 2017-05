Vodafone aposta na melhor qualidade de imagem

A Vodafone volta a reforçar o seu investimento em conteúdos com a melhor qualidade de imagem e, a partir de hoje, vai disponibilizar aos seus Clientes filmes em 4K. Os conteúdos podem ser visualizados gratuitamente através do Videoclube da Vodafone e para aceder aos mesmos basta ter uma Tv Box UHD/4K.

Produzidos pela Red Bull Media House, produtora vocacionada para a criação de conteúdos audiovisuais desportivos, culturais e lifestyle, a oferta arranca com quatro estreias sobre desportos radicais, estendendo-se, depois, por mais de uma dezena de filmes.

Com dois canais exclusivos neste formato na Tv da Vodafone – o FunBox 4K UHD e o Insight TV UHD –, o 4K é uma tecnologia que promete revolucionar a experiência na visualização de conteúdos de televisão ao garantir uma definição de imagem quatro vezes superior (8.3 megapixel) à do Full HD (2.1 megapixel), muito próxima da realidade, sem distorções ou perda de qualidade. Com o 4K as cores são mais vivas e variadas, e a imagem é tão nítida que o utilizador consegue reparar em detalhes impossíveis de serem vistos em SD, HD ou mesmo FHD.