Dois atletas de desporto adaptado distinguidos na XVI Gala do Desporto Açoriano

Dois atletas de desporto adaptado de Santa Maria foram distinguidos na XVI Gala do Desporto Açoriano, que decorreu na última segunda-feira em Vila do Porto.

Liliana Soares Sousa, 1.ª classificada no Campeonato Nacional Individual ANDDI (Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual) em Triatlo e no Lançamento do Dardo 400gr, e Rui Alberto Andrade Tavares, 1.º classificado no Campeonato Nacional Individual ANDDI em 1.500m Marcha, ambos da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, receberam os galardões das mãos do Diretor Regional do Desporto, António Gomes.

Estes dois atletas foram distinguidos na categoria “Resultados e Classificações Nacionais e Participações Internacionais – Desportos Individuais – Desporto Adaptado”.

Na primeira de seis sessões de entrega de troféus da XVI Gala do Desporto Açoriano, realizada no Clube Asas do Atlântico, foram também galardoados, na categoria “Personalidades”, os dirigentes Maria Moura Resendes e Paulo Moura Resendes, ambos com 20 anos ao serviço da Associação de Andebol de Santa Maria.

Esta sessão da Gala do Desporto Açoriano realizada em Santa Maria contou com a participação do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto.