Campeonato Regional de Juniores de Esgrima no Liceu

Realiza-se, neste sábado, dia 4, a partir das 10 horas, o Campeonato Regional de Juniores de Esgrima, nas salas de esgrima, localizadas por cima dos Balneários do Campo de Futebol Adelino Rodrigues.

As provas individuas contam com 15 atletas inscritos no género masculino e 7 no feminino.

A prova por equipas contará com a presença de quatro equipas masculinas (2 do CDRSantanense e 2 do CD1ºMaio) e 2 equipas femininas (CDRSantanense e CD1ºMaio).

O Campeonato Regional servirá para somar pontos para o ranking nacional, apurar os Campeões Regionais Individuais e por Equipas e apurar os atletas/equipas que irão participar no Campeonato Nacional de Juniores.