Campeonato Regional de Iniciados 2018 em Esgrima

Shares

O pavilhão da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia acolheu, no passado sábado, o Campeonato Regional de Iniciados 2018 na modalidade de Esgrima.

Na prova de Iniciados Masculinos José Freitas (CDRSantanense) sagra-se Campeão Regional ao vencer na final por 15-7 ao Vice-Campeão João Faria (ADRPDelgada). Os terceiros classificados foram os esgrimistas Luís Pires e Guilherme Freitas (CD1ºMaio).

Nos femininos, Claúdia Gomes (CDRSantanense) conquista o título de campeã regional numa disputa final contra a atleta Sara Mota (CD1ºMaio) que termina em 15-9. As terceiras classificadas foram Marta Fernandes (ADRPDelgada) e Cátia Pacheco (CDRSantanense).

A prova de equipas masculinas foi uma prova muito emotiva onde o CD1ºMaio esteve sempre a vencer chegando ao último assalto com um resultado positivo de 38-29, no entanto o atirador José Freitas do CDRSantanense conseguiu dar a volta ao resultado terminando com a vitória para a equipa no Norte da ilha, de 45-44, num jogo que pôs toda a plateia, jogadores e treinadores a vibrar até ao último toque. O troféu de bronze foi para a ADRPDelgada que teve a sua positiva estreia em provas por equipas.