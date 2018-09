Semana da Mobilidade com boa adesão

A Semana da Mobilidade abriu oficialmente no passado domingo, e estará patente até este sábado, dia 22 de setembro.

A iniciativa, da Autarquia do Funchal, proporcionou a toda a população a possibilidade de experimentar as múltiplas atividades desportivas ali disponíveis, como cycling, zumba, rampas para bicicletas, patinagem e jogos inclusivos.

O Departamento de Mobilidade e Trânsito preparou um vasto número de atividades destinadas a públicos de todas as idades, no sentido de sensibilizar e cativar a população em geral para estas temáticas, sejam de cariz desportivo, pedagógico, técnico e cultural, incluindo a apresentação de várias medidas inovadoras.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente na abertura do evento, assim como os Vereadores Madalena Nunes e Bruno Martins.

Desde a abertura desta iniciativa decorreram vários momentos de interesse, tais como a exposição “Mobilidade Urbana Sustentável: Preparando o futuro do Funchal”, complementada por uma exposição de veículos menos poluentes e o Grande Prémio de Atletismo do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal que também decorreu no domingo de manhã. Durante a Semana da Mobilidade, foram igualmente apresentados um corredor ‘Kiss & Ride’ na Escola dos Salesianos, uma Rede de Monitorização de Tráfego em tempo real, uma passadeira semaforizada ao nível do pavimento (smart cross), um sistema integrado de eficiência energética e segurança rodoviária e o Projeto Monumental Acessível.

Nesta quinta-feira, o Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu a conferência “Mobilidade Urbana e a Importância da Gestão Integrada no Planeamento Urbano”, que reuniu diversos especialistas nacionais. Tendo sido um dos pontos altos da semana, que visa apresentar a política estratégica da Câmara Municipal do Funchal ao nível da mobilidade urbana, salientando as suas potencialidades e desafios.

A Semana da Mobilidade termina neste sábado, dia 22, com uma campanha de promoção à mobilidade ciclável. “Vamos Todos Pedalar” é o mote desta ação com concentração às 19:30H, na Rotunda da Avenida do Infante.

Esgrima com “boa adesão”

A Esgrima esteve também presente na Semana da Mobilidade 2018. Foram muitos os jovens que quiseram experimentar esta modalidade e, no final, a satisfação era geral. Tanto pelos mais pequenos como pelos pais que também participaram nesta experiência.

Ficou mostrado o interesse, por parte de alguns, de ir depois ao encontro do local onde se pratica o treino da modalidade de Esgrima para experimentarem a 100%. De referir, que são realizados na Sala de Armas, localizada no Liceu Jaime Moniz (por cima dos balneários junto ao campo de futebol).