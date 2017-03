“Encontros com as Pessoas” na Casa de Saúde Câmara Pestana

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, visitou esta semana a Casa de Saúde Câmara Pestana, gerida pela Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, e que trabalha, sobretudo, com adultos afetados por perturbações do foro psiquiátrico.

Cafôfo foi acompanhado pelo Executivo camarário e pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Ferreira, tendo esta sido mais uma iniciativa dos Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, que decorrem em São Gonçalo até ao fim deste mês.

O autarca enalteceu a “dimensão e a qualidade das instalações, que são uma imagem de marca das Irmãs Hospitaleiras” e quis destacar, em especial, “o grau de planeamento e profissionalismo que orienta a instituição e que se traduz em cuidados de elite, no próprio panorama nacional”, deixando, por fim, sinceras palavras de apreço a todos os profissionais da instituição, “que são, todos os dias, o garante de humanização tão imprescindível numa área como a saúde mental.”