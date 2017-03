Polícia Marítima reprime pesca de meixão

O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré realizou durante o dia 24 de março, uma ação com o objetivo de reprimir o exercício da pesca ilegal de “meixão” (enguia juvenil), na área do rio Alcôa, na Nazaré, da qual resultou a apreensão de 16 “capinetes” (artes destinadas à pesca daquele espécime), que se encontravam dissimulados entre a vegetação, em ambas as margens do rio.

Das infrações foram elaborados os autos de notícia, que darão origem aos correspondentes processos de contraordenação.

A enguia europeia (espécie anguilla anguilla), cujo termo “meixão” designa o seu estado final da fase larvar, no momento da transição do meio marinho para o continental, onde se irá processar a fase juvenil de crescimento, tem vindo a sofrer um acentuado decréscimo nos últimos anos, razão pela qual Portugal, por força do n.º 1, do art.º 54.º, do Decreto Regulamentar 43/87, de 17 de julho, na atual redação, proíbe a sua pesca.

A enguia europeia consta ainda como espécie protegida na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), inscrita no anexo B do Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho, relativo à Proteção de Espécies de Fauna e Flora Selvagens, na atual redação, pelo que, a sua captura pode ser qualificada como crime de “Danos contra a natureza”, previsto e punível pelo art.º 278.º do Código Penal.​