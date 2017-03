Monsaraz vai ter Centro de Acolhimento Turístico

A vila medieval de Monsaraz vai ter um centro de acolhimento turístico no edifício da Casa da Universidade de Évora e uma extensão desse centro na Casa da Roda/Casa do Berço. A autarquia candidatou o projeto “Centros de Acolhimento Turístico do Concelho de Reguengos de Monsaraz” ao FEDER no âmbito da operação “Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora e Alentejo Central”, focando a vila medieval enquanto principal núcleo de interesse turístico do concelho.

Assim, o Município de Reguengos de Monsaraz estabeleceu um contrato de comodato com a Universidade de Évora para a cedência gratuita do edifício durante 10 anos, e outro com a Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz para o empréstimo da Casa da Roda/Casa do Berço por igual período, ambos prorrogáveis.

A Casa da Universidade de Évora vai receber obras de adaptação e beneficiação geral do edifício e do jardim, num investimento de cerca de 142 mil euros. O jardim, com vista para o Grande Lago Alqueva, será transformado em espaço de artes.

A Casa da Roda/Casa do Berço será adaptada a extensão do Centro de Acolhimento Turístico de Monsaraz e vai transmitir aos visitantes a memória histórica e cultural do edifício, que recolheu durante alguns séculos as crianças abandonadas na vila.

“Há algum tempo que tínhamos verificado que faltava um espaço em Monsaraz que recebesse condignamente os cerca de 100 mil turistas de muitas nacionalidades que anualmente visitam a vila medieval. Com este projeto, vamos adaptar dois edifícios para criar um centro de acolhimento e uma extensão de turismo, consentâneos com a riqueza histórica e patrimonial da vila e adequados para informar e acolher devidamente todos os visitantes”, aponta José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.