Paulo Cafôfo anuncia 5 milhões de euros de investimento no Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, anunciou 5 milhões de euros de investimento em obras públicas no concelho, após a Reunião de Câmara semanal, que teve lugar, desta feita, no Centro Comunitário do Funchal, à margem dos Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, que decorrem este mês na freguesia da Sé.

O período antes da ordem do dia contou, por isso, com a presença do Presidente da Junta de Freguesia da Sé, Luís Miguel de Sousa, com quem foram debatidos “os problemas, as necessidades e as virtudes da freguesia”, segundo Paulo Cafôfo, tendo-se prosseguido, depois, para “a deliberação, por unanimidade, de cinco grandes investimentos para a cidade” e que provam, segundo o Presidente, “que esta Câmara tem tido uma preocupação com o rigor financeiro e com a boa gestão, mas sem jamais descurar o investimento.”

Foi, assim, aprovada a minuta do contrato para o novo Centro Cívico do Imaculado Coração de Maria (253 mil€), e abertos os concurso públicos para a renovação das redes de água e saneamento básico na Rua do Bom Jesus (264 mil€, e onde também se inclui a reposição do piso tradicional, em paralelepípedos), a rede de água potável no Caminho do Lombo (395 mil€, com repavimentação), a recuperação do Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo (403 mil€) e a 1ª fase da ETAR do Funchal (3,6Milhões€), que envolve a renovação da ETAR do Almirante Reis, do emissário submarino e das estações elevatórias na Praia Formosa e no Arieiro, bem como a construção de uma nova estação elevatória nos Socorridos.

Paulo Cafôfo considerou, por fim, tratarem-se de “investimentos significativos, em obras necessárias e imprescindíveis para a cidade, que abrangem diversas freguesias, e vão desde um caminho turístico, até ao Centro da Cidade e a uma obra como a ETAR, que serve todo o concelho.”