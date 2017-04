Polícia Judiciária detém suspeita de tráfico de estupefacientes nos Açores

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve uma mulher de 41 anos de idade, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Os factos ocorreram no concelho de Ponta Delgada, na sequência de uma ação preventiva de combate ao tráfico de estupefacientes, em que se contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, que permitiu detetar e apreender à suspeita pólen de haxixe suficiente para mais de cinquenta doses individuais.

A detida, foi presente à competente autoridade judiciária, tendo sido determinada a sujeição a processo sumário.