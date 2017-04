Emirates voará para Melbourne apenas com A380

A Emirates disponibilizará, a partir de Melbourne, um serviço operado apenas com A380, assim que o seu terceiro voo diário de/para a cidade australiana, EK408 e EK409, passar de um Boeing 777-300ER para um A380.

A mudança irá acrescentar 945 lugares por semana, de/para a cidade australiana, a partir de 25 de março de 2018, representando um aumento de 10% na capacidade. Isto significa ainda que os passageiros da Emirates podem aproveitar as ligações entre voos A380, no seu hub no Dubai, para 18 pontos no Reino Unido e restante Europa.

Os assentos adicionais nesta rota contribuirão para mais viagens de negócios e de lazer, entre o Dubai e Melbourne. Por sua vez, a partir de 24 de março de 2018, o novo serviço B789 Dreamliner da Qantas, com partida de Melbourne e Perth, para Londres, oferecerá aos passageiros mais opções para viajar para Londres e restante Europa, através da parceria entre as companhias.

O popular A380 da Emirates oferece 489 assentos, numa configuração de três classes, com 14Suites Privadas em Primeira Classe, 76 assentos reclináveis em Classe Executiva e 399 espaçosos assentos em Económica.

Os passageiros em todas as classes podem desfrutar de mais de 2500 canais com os filmes mais recentes, programas de TV, música e jogos no ice Digital Widescreen da Emirates, que foi nomeado, por 12 anos consecutivos, Melhor Sistema de Entretenimento a Bordo do Mundo, pelos Prémios Skytrax World Airline.

Os passageiros de Primeira Classe e Executiva do A380 da Emirates podem aproveitar o voo para conviver no icónico Lounge a Bordo, no piso superior do avião, e os de Primeira Classe podem usufruir do uso exclusivo dos shower spas a bordo, para se refrescarem durante os voos.

Aos passageiros premium são também oferecidos: um serviço de motorista gratuito, de/para o Aeroporto de Melbourne, acesso ao lounge e check-in prioritário.