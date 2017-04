Emirates vai operar apenas com o Airbus A380 em Espanha

A Emirates vai passar a operar todos os voos para Espanha em aviões Airbus A380, mantendo os dois voos diários para Barcelona e uma ligação por dia para Madrid a bordo deste aparelho, aos quais acresce mais um voo diário para a capital espanhola, com início a 1 de Setembro. A ligação adicional a Madrid parte do Aeroporto Internacional do Dubai às 14h30 e chega a Madrid às 20h20, enquanto em sentido contrário o voo parte de Madrid às 22h05 e aterra no Dubai às 07h15 do dia seguinte.

Além desta nova ligação, a Emirates conta com dois voos diários entre o Dubai e Barcelona, em aviões A380, além de um voo por dia entre o Dubai e Madrid, passando a capital espanhola a contar também com dois voos por dia da Emirates, a partir do início de Setembro.

Recorde-se que aparelhos A380 da Emirates oferecem aos passageiros três classes de bordo, incluindo 14 suites privadas em Primeira Classe, 76 lugares em Classe Executiva e 399 assentos em Classe Económica.